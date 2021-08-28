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Общество28 августа 2021 8:58

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 августа: 178 заболели, 6 скончались, 184 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Анастасия СЕМЫКИНА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 августа.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 августа.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 178 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 51 345 человек. Общее число умерших - 1124. За минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 184 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 48 513 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1708 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 699 человек.

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