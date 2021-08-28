Масштабы работ в Кузбассе впечатлили Первого зампредседателя Правительства РФ

Андрей Белоусов уже приехал в Кузбасс. Фото: АПК

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов уже прибыл в Кемерово.

Вместе с губернатором Сергеем Цивилевом он посетил уже шесть объектов столицы Кузбасса и это еще не все.

В течение дня Андрей Белоусов и Сергей Цивилев посетили Парк Ангелов и возложили цветы к памятному камню, на месте которого раньше находился стихийный мемориал с цветами и игрушками детям погибшим в пожаре «Зимней вишни». Также память почтили у монумента «Память шахтерам Кузбасса» на Красной Горке.

Вместе с губернатором Сергеем Цивилевом он посетил уже шесть объектов Кемерова. Фото: АПК

Без внимания не остались образовательный блок Сибирского культурного кластера, который еще в процессе стройки, и ледовый дворец «Кузбасс» - крупнейший спорткомплекс в Сибири, который открылся в Кемерове к празднованию 300-летнего юбилея региона.

Еще одна из точек визита Андрея Белоусов и Сергея Цивилева - здание Восьмого кассационного суда. Напомним, что его построили и открыли к использованию в конце прошлого года.

Следующим из объектов осмотра стало Президентское кадетское училище. Там Первому зампредседателя Правительства показали аудитории и лаборатории, где учатся кадеты, а также сообщили о возможностях формирования женских кадетских классов.

Масштаб и темпы качества работ впечатлили Андрея Белоусова - поделился в соцсети губернатор.

«Изменения поразительные, прежде это всего касается образовательного кластера. Хореографическая и музыкальная школа - в марте прошлого года мы с Сергеем Евгеньевичем смотрели, только котлован был. Потрясающе, сколько было сделано за год. Это касается и запуска здания суда, спортивных объектов, которые одни из лучших в стране, может, и в мире. Но то, что ничего похожего нет в сибирском округе - точно. Это было сделано благодаря энергии губернатора Сергея Цивилева, сплоченной работе всей его команды», - поделился впечатлениями Андрей Белоусов.

Масштаб и темпы качества работ впечатлили Андрея Белоусова. Фото: АПК

Разрез «Черниговец», встреча с работниками угольных предприятий, а также совещание по вопросам развития угольной промышленности - следующая остановка Андрея Белоусова и губернатора, которая помимо всего прочего приурочена ко Дню шахтера. Помимо посещенных объектов, как сообщалось ранее, в планах посещения Первого зампредседателя еще и терминал аэропорта имени А. А. Леонова, в котором недавно провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы.