Ко Дню шахтера в Кузбассе установили рекорд России

Славное прошлое есть. Думаем о будущем

Формально в самом Киселевске сегодня не осталось работающих шахт. Но в черте городского округа находится девять угледобывающих предприятий, на которых работает более 5 тысяч человек, или 22 процента от общей численности трудящихся. Так что угольная отрасль – по-прежнему градообразующая.

О том, что Киселевск получит статус столицы областного Дня шахтера, стало известно два года назад. За это время на подготовку к торжествам из бюджетов всех уровней было выделено около миллиарда рублей.

- Средства направлены на строительство и ремонт домов, школ, детсадов, создание новых мест для прогулок и отдыха. Важно, что после праздника работы по благоустройству города будут продолжены, все начатые объекты будут приведены в порядок, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, были отремонтированы лицей №1 и школа №31. На территориях пяти школ в рамках программы «Дни Москвы в Кузбассе» появились современные спортивные комплексы. Было построено более 33 квадратных метров жилья, сформированы 36 площадок под многоквартирные дома, 5 - под точечную застройку и 3 - под индивидуальное жилищное строительство. В областной День шахтера еще 45 киселевских семей, чьи дома попали в санитарно-защитные зоны угольных предприятий, отметили новоселье. Были построены два детских сада - в открытии одного из них, получившего название «Парк детского периода», в пятницу принял участие глава региона. В популярном экологически чистом микрорайоне Красный Камень идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Начат капитальный ремонт киноконцертного зала «Россия».

- Главное, что мы меняемся не для кого-то, мы меняемся для себя, - отмечает глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников.

«Африканок» больше не увидим

Нельзя не отметить еще одну проблему, волнующую горожан. Киселевск имеет неоднозначную репутацию по части экологии. Город стал печально знаменит после публикации в соцсетях фотографий с черным снегом в 2019 году и письма жителей премьер-министру Канады, у которого они попросили убежища из-за плохой экологии. Логично, что журналисты не могли не поинтересоваться мнением губернатора, что он думает о сегодняшней экологической ситуации в городе. Как отметил Сергей Цивилев, она становится лучше:

- В Киселевске уменьшилось число котельных с 39 до 36. Знаете, между котельными огромная разница. Пару лет назад, когда я зашел в одну из этих котельных, я был в шоке: вокруг все было черным, а внутри работают женщины. Я подумал, что их привезли из Африки: белые зубы, а они сами черные. Теперь этой котельной нет, рядом работает новая современная котельная.

Кроме того, по словам губернатора, улучшениям в сфере экологии содействуют применение систем пылеподавления и внедрение электронных зарядов при взрывах на угольных предприятиях, обновление автопарка, обустройство новых парков и скверов. К примеру, в Киселевске при обустройстве общественных территорий высадили около 300 голубых елей. В областной же праздник был открыт новый сквер на Западном проезде.

А еще улучшать состояние окружающей среды помогает ремонт дорог. По информации главы города, их в нынешнем году их привели в порядок в четыре раза больше, чем в прошлом. При этом не забыли и частный сектор.

Кисельные берега

Ко Дню шахтёра в Киселёвске было приурочено установление рекорда России - по заполнению напитком самой большой в стране кружки с киселем. Полная емкость потянула на 300 литров. Что и зафиксировала официально представительница Книги рекордов России.

Праздничное мероприятие устроили на местном Арбате, где гостей развлекали местные многочисленные творческие коллективы. К слову, губернатор здесь не удержался и станцевал вальс под аплодисменты собравшихся.

А вечером киселевчан развлекли уже заезжие музыкальные звезды - в том числе народная артистка Украины Ани Лорак и народный артист России Дмитрий Маликов. Завершилось торжество праздничным салютом.