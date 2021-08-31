Партия «Новые люди» продолжает бороться за участие в выборах в Кузбассе

Фото: партия «Новые люди».

Одновременно Новые люди указывают на нарушения в работе городской избирательной комиссии Кемерова и опротестовывают недопуск к выборам в Центризбиркоме.

Градус напряжения растет

В минувшую субботу Кемеровский областной суд отказал в удовлетворении иска о снятии с выборов Кристины Фроловой, главы Кемеровского союза предпринимателей, которая баллотируется в Госдуму от партии «Новые люди». Ее попытались обвинить в подкупе избирателей.

При этом исковое заявление иллюстрировалось видеороликом, выложенным в анонимном телеграм-канале. Некто, не показывающий своего лица, читает по бумаге текст перед пятью пожилыми гражданками. Истцы - представители одной из конкурирующих партий - утверждали, что якобы от имени кандидата проводился бесплатный тренинг по ментальной арифметике.

Суд, рассмотрев представленные доказательства и заслушав свидетелей, в удовлетворении иска отказал. Таким образом, Кристина Фролова защитила свое право на участие в думской кампании.

Фото: партия «Новые люди».

Как отметила сама кандидат от партии «Новые люди» по Кемеровскому избирательному округу, в отношении нее имела место банальная провокация. По словам Фроловой, она не исключает, что на этом ее оппоненты не остановятся:

- У нашего штаба есть информация, что в отношении меня готовится новая провокация. Это наглядно показывает страх наших оппонентов перед честной и конкурентной борьбой.

Новые люди продолжают борьбу

Тем временем юристы партии «Новые люди» продолжают оспаривать отказ в регистрации списка кандидатов и нескольких одномандатников на выборы в городской совет Кемерова.

На заседании избирательной комиссии было объявлено, что из 2080 подписей, собранных Новыми людьми, признали недействительными 54.Кроме того, избирком отказал в регистрации ряду кандидатов, в частности - Эдуарду Кукушкину, Руслану Первицкому, Алексею Дружинину и Алексею Власюку.

Фото: партия «Новые люди».

Представители Новых людей после этого заявили о нарушениях, которыми сопровождались проверка подписей и снятие кандидатов с выборной гонки.

Как сообщил Максим Смирнов, чтобы вернуть Кузбасс в правовое поле, Новые люди будут добиваться справедливости в апелляционной инстанции. Кроме того, представители партии отправили жалобы в Центральную избирательную комиссию на имя Эллы Памфиловой, а также в администрацию президента РФ.