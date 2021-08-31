В Кузбассе на неделе ожидаются заморозки

Снижение температуры начнется уже во вторник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбасс пришла осень. Уже в ее первый день, по прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, на улице будет заметно прохладно. Снижение температуры начнется уже во вторник, 31 августа: столбики термометров днем покажут +15…+20 градусов. Ветер сила которого будет составлять 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду, постепенно сменит свое направление с юго-западного на холодное - северо-западное. Кроме того, местами ожидаются кратковременные дожди.

В среду, 1 сентября, ночью +4…+9 градусов, местами заморозки до -3 градусов, а днем потеплеет до +14…+19 градусов. Ветер останется северо-западным, силой 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. На большей части Кузбасса преимущественно без осадков, но по востоку региона обещают местами небольшие дожди.

В четверг, 2 сентября в ночное время +2…+7 градусов, местами заморозки до -3 градусов. Днем столбики термометров покажут те же +14…+19 градусов. Сохранятся и холодный северо-западный ветер, и ясная погода. А вот в пятницу, 3 сентября, станет чуть теплее: если в ночное время +5…+10 градусов, местами заморозки до 0 градусов, то после восхода солнца уже +18…+23 градусов. Ветер останется слабым, но будет дуть уже с юго-востока. Осадков в этот день тоже не ожидается.