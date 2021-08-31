Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 августа: 175 заболели, 4 скончались, 186 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 175 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 51 870 человек. Общее число умерших - 1138. За минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 186 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 49 064 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1668 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 064 человек.