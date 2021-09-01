Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 сентября: 174 заболели, 5 скончались, 185 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 174 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 52 044 человек. Общее число умерших - 1143. За минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 185 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 49 249 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1652 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 747 человек.