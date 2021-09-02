Сергей Цивилев и Россельхозбанк подписали соглашение о реализации совместных инвестиционных программ

Сегодня, 2 сентября, в рамках Восточного экономического форума правительство Кузбасса и Россельхозбанк заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Сергей Цивилев и Председатель Правления банка Борис Листов.

«Динамичное развитие Кузбасса было бы невозможно без инвестиций. Так, только согласно программе развития до 2024 года вложения федеральных средств в строительство и модернизацию объектов, создание инфраструктуры, развитие туристического сектора составят 51 миллиард рублей. Важна также поддержка сельскохозяйственного сектора, это позволит активнее развивать неугольный сектор экономики. В целом размер инвестиций по заключенному сегодня соглашению превысит 9 миллиардов рублей», - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

«Кузбасс называют индустриальным сердцем России благодаря развитому металлургическому комплексу, добыче угля и химическому производству. Но мы видим в Кемеровской области также высокий потенциал развития сельского хозяйства, в том числе ориентированного на экспорт. В первую очередь, хотел бы отметить рост показателей по поставкам зерновых и продукции масложировой отрасли. Вместе с тем мы видим потребность в знаниях со стороны фермеров, которые создают разнообразие качественной и свежей продукции для жителей региона. Поэтому открыли в Кузбассе «Школу фермера», и её первые выпускники приступили к реализации своих бизнес-планов. Среди них носители уникальной специальности - сити-фермерства. Такие нестандартные направления особенно интересны с учетом специфики региона», - сказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Стороны договорились о реализации инвестиционных программ и проектов, направленных на развитие промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры Кузбасса.

Так, до 2025 года в инвестпроекты, направленные на использование свободных пахотных земель сельскохозяйственного назначения в регионе планируется вложить около 2,4 млрд рублей, в строительство животноводческих комплексов - 6,5 млрд. Сотрудничество по строительству элеватора в Промышленновском округе предполагает инвестиции в размере 500 млн рублей, проект планируется реализовать до 2023 года. Предполагается реализация пилотных проектов по комплексной застройке сельских территорий в Новокузнецком районе, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

Кроме того, соглашение включает развитие системы кредитования физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей Кузбасса, с использованием программ в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сотрудничества с организациями агропромышленного комплекса региона, в том числе в части экспорта сельхозпродукции, и другие направления.

Соглашение предусматривает создание условий для привлечения инвестиций в Кузбасс, развития инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в сфере промышленного производства, в том числе в рамках организации индустриальных и технологических парков, создания территорий опережающего социально-экономического развития, государственных программ развития инфраструктуры моногородов.

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