В Кузбассе мужчина совершил тройное убийство: от его рук погибли мать с двумя маленькими детьми

В Кузбассе мужчина обвиняется в убийстве женщины и двоих ее детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 1 сентября жители одного из домов Яшкинского района обратились в полицию и сообщили о странном запахе из квартиры соседей. После вскрытия входной двери полицейские обнаружили в комнате тела 28-летней женщины, ее 9-летнего сына и 7-летней дочери с признаками насильственной смерти.

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области и Следком Кузбасса немедленно отправились по указанному адресу. В квартире обнаружили следы, благодаря которым в течение нескольких часов установили мужчину, причастного к преступлению, его задержали.

Фото: Следком Кузбасс.

Им оказался 27-летний знакомый 28-летней женщины. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». В настоящее время с ним работает следователь, выясняют мотив преступления, устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в рамках уголовного расследования ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщил «КП» собственный источник, предварительно установлено, что смерть матери и детей наступила не менее двух недель назад. Основная версия, что мужчина убил женщину во время ссоры из ревности, а детей — чтобы они не рассказали о преступлении.

Напомним, что ранее в Кузбассе мужчина поджег семь квартир, чтобы вернуть жену, погибла женщина. Житель решил, что подруга супруги вмешивается в их семейную жизнь и не дает ему примириться с женой. Также в Новокузнецке мужчина пришел в гости к сожительнице и убил ее соседей. Кроме того, в Кемеровской области женщина зарезала сожителя за то, что тот улыбнулся в ответ на ее вопрос.