В Кузбассе началась вакцинация от гриппа

Одна из особенностей гриппа В - избирательная способность поражать детей, поэтому так важно поставить им прививки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пандемию коронавируса нельзя забывать еще об одном опасном заболевании, которое скоро может появиться в Кемеровской области. Конечно же, речь идет о гриппе, которым кузбассовцы обычно начинают болеть после Нового года. В этом году Институт гриппа прогнозирует, что в России будут циркулировать вирусы штамма В, который приходит к нам с периодичностью раз в два-три года и отличается более затяжным и тяжелым течением болезни.

Готовиться к эпидемии гриппа следует уже сейчас. А лучшая профилактика это прививка. Ее, к слову, надо поставить не позже ноября, чтобы у людей за пару-тройку месяцев успел выработаться иммунитет. Поэтому главный государственный санитарный врач по Кемеровской области Евгений Окс издал постановление о вакцинации против гриппа. Причем согласно документу привиться должны не менее 60 процентов жителей региона. А среди людей из групп риска охват иммунизацией необходимо поднять до 75 процентов. Национальный календарь прививок включает в эти группы детей, студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций, медиков, работников транспорта, сферы услуг, ЖКХ, сотрудников правоохранительных органов и организаций соцзащиты, государственных и муниципальных служащих, беременных женщин, призывников, лиц старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

Для того чтобы поставить прививку, достаточно предъявить паспорт и полис ОМС в поликлинике по месту жительства, учебы или работы. Их делают бесплатно всем желающим. Но пока только в государственных больницах. А в октябре вакцинация от гриппа станет бесплатной и в частных клиниках, работающих в системе ОМС.

Специалисты Кузбасского Роспотребназора предупреждают: особенностью предстоящего эпидсезона может стать микст-инфекция: одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса.

- Вирус COVID-19, также является респираторным вирусом, а если одновременно заболеть гриппом и новой коронавирусной инфекцией, то болезнь будет протекать тяжелее, выше вероятность развития осложнений, выше вероятность летального исхода. В то же время надо четко представлять, что самым эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Только вакцинация защищает от конкретных вирусов гриппа, которые станут причиной эпидемии в новом эпидсезоне, подчеркнули - в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Добавим, что ставить сразу две прививки - от гриппа и ковида нельзя. Перерыв между ними должен составлять не менее месяца. Если человек еще не привит от коронавирусной инфекции, то в первую очередь ему нужно сделать прививку от COVID-19, а ровно через 30 дней - иммунизироваться против гриппа.