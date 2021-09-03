Банк Уралсиб вошел в Топ-15 по объему автокредитования за 1 полугодие 2021 года

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга по объему автокредитования за первое полугодие 2021 года и портфеля розничных автокредитов на 1.07.2021 г. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.

Всего за первое полугодие банком было выдано 5,7 тысяч кредитов на сумму 6,6 млрд рублей. Портфель на 1 июля 2021 года составил 16,5 млрд рублей.

При составлении рейтинга учитывались автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Эксперты также проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки. В исследовании приняли участие банки из Топ-100 по объему розничного кредитного портфеля.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 августа 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 484 банкомата, 467 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

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