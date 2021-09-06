Артем Вахитов стал семикратным чемпионом мира по версии Glory при поддержке АО «Стройсервис»

Артем Вахитов - самый титулованный воспитанник федерации тайского бокса Кузбасса, генеральным спонсором которой 19 лет выступает АО «Стройсервис». Фото: АО «Стройсервис».

В Нидерландах 4 сентября состоялся международный турнир по профессиональному кикбоксингу GLORY-78, в котором приняли участие лучшие бойцы мира. Кузбасский кикбоксер Артем Вахитов победил раздельным решением судей бразильца Алекса Перейру, а также стал чемпионом Glory в полутяжелом весе на турнире в Роттердаме.

Фото: АО «Стройсервис».

Артем Вахитов - самый титулованный воспитанник федерации тайского бокса Кузбасса, генеральным спонсором которой 19 лет выступает АО «Стройсервис». Он в седьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии GLORY среди профессионалов.

Фото: АО «Стройсервис».

С 2016 года он является чемпионом мира по версии GLORY и защищал свой титул пять раз и дважды со сломанной в поединках рукой. Этот поединок был особенно важным для кузбасского кикбоксера. Кроме того, в январе 2021 года на турнире GLORY-77 при очередной защите титула с Алексом Перейрой раздельным решением судей победу отдали бразильскому спортсмену. Это вызвало шквал вопросов со стороны экспертов из-за неоднозначного судейства.

Фото: АО «Стройсервис».

Артем Вахитов, как и всегда, показал зрелищный и профессиональный бой, который держал зрителей в напряжении до самого конца. Он провел успешную защиту своего титула и в седьмой раз стал чемпионом мира по версии GLORY по итогам пятираундового поединка.

Фото: АО «Стройсервис».

Благодаря слаженной работе команды на всех тренировочных этапах: подготовительном сборе в тренировочных лагерях в Сочи и Болгарии, восстановлении в Горном Алтае, в родном зале Артема - ДК имени Маяковского, сборах на тренировочной базе сборных команд России - успех Артема Вахитова стал возможен. Все необходимые реабилитационные мероприятия обеспечены при финансовой поддержке компании АО «Стройсервис».

Фото: АО «Стройсервис».

- Мы сделали это! Всем большое спасибо! Эту победу хочу посветить 300-летию Кузбасса и 90-летию города Прокопьевска, - написал в своем Instagram Артем Вахитов.

Кузбасского кикбоксера в международном аэропорту Новокузнецка встречали представители спортивной общественности Прокопьевска, поклонники, среди которых самая яркая, активная и многочисленная - делегация молодых работников разреза «Березовский» и «Шахты №12». Красочные плакаты и звонкие приветствия горняков АО «Стройсервис» уже стали традицией встреч земляков-чемпионов после международных выступлений.