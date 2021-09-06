Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 8:25

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 сентября: 169 заболели, 5 скончались, 180 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 сентября.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 сентября.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 169 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 52 898 человек. Общее число умерших - 1167. За минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 180 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 50 154 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1577 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 595 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕ