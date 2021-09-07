В Кемеровской области запустили «Пушкинскую карту»

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева и министр культуры Кузбасса Марина Евса (на фото слева направо)рассказали о преимуществах проекта для школьников и студентов. Фото: Министерство культуры Кузбасса.

С началом сентября на территории России, в том числе и в Кузбассе, стартовал новый проект - «Пушкинская карта». Благодаря ему молодежь - школьники и студенты - смогут посещать бесплатно различные учреждения культуры. В Кемеровской области этой льготой смогут воспользоваться около 133 тысяч человек. Первые 105 из них уже приобрели билеты практически сразу после запуска проекта.

Напомним, «Пушкинская карта» появилась по инициативе президента РФ Владимира Путина, которому в ходе прямой линии пожаловались на то, что посещение выставки или спектакля бьет по карману. Вот государство и решило помочь молодежи приобщиться к богатому культурному наследию.

«Пушкинскую карту» может оформить любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет. После ее оформления в течение нескольких минут на карту единовременно переводится три тысячи рублей (в 2022-м будет уже пять тысяч). Снять их наличными не получится, впрочем, пополнить баланс карты тоже не выйдет.

На старте проекта по «Пушкинской карте» в Кузбассе можно будет посетить мероприятия в 16 учреждениях культуры Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Междуреченска и Яшкинского района (подробнее смотрите: «Где в Кузбассе можно использовать «Пушкинскую карту»?). Но карта будет действовать и в других городах, и если, например, школьники всем классом или ребенок с семьей отправятся на каникулах в Санкт-Петербург или Москву, то по ней можно будет приобрести билеты в Эрмитаж или Третьяковскую галерею.

- По «Пушкинской карте» ребята смогут посетить культурные мероприятия по всей стране. Но мы хотим, чтобы они видели живое искусство, в первую очередь, в кузбасских музеях и театрах. Это поможет повысить имидж наших учреждений культуры и получить дополнительные средства: на эти деньги они смогут обновлять материально-техническую базу и повышать уровень услуг, - сообщила министр культуры Кузбасса Марина Евса на пресс-конференции, посвященной запуску проекта.

Пока «Пушкинская карта» существует только в электронном виде и доступна пользователям портала «Госуслуги». Чтобы ее получить, необходимо скачать на смартфон приложение «Госуслуги. Культура», зарегистрироваться и, следуя пошаговой инструкции, подтвердить выпуск карты. Весь процесс займет три-пять минут. Чтобы попасть на концерт или выставку, достаточно найти афишу проекта в указанном приложении или на сайте Культура.РФ, выбрать интересующее мероприятие и приобрести билет в онлайн-режиме. А уже со следующего месяца «Пушкинская карта» появится и в пластике. Но передать ее другому человеку будет нельзя.

КОНКРЕТНО

Где в Кузбассе можно использовать «Пушкинскую карту»?

Планируется, что в будущем к проекту подключатся все государственные учреждения культуры России, и соответственно Кузбасса. А пока оплату «Пушкинской картой» начали принимать семь театров, пять музеев, три ДК и областная филармония.

Кемерово

Театр драмы

Музыкальный театр

Театр кукол

Театр для детей и молодежи

Филармония

Музей изобразительных искусств

Кузбасский краеведческий музей

Музей-заповедник «Красная горка»

Новокузнецк

Новокузнецкий драматический театр

Театр кукол «Сказ»

Новокузнецкий краеведческий музей

МК ДК Центрального района

ДК «Алюминщик»

Прокопьевск

Прокопьевский драматический театр

Междуреченск

ДК «Распадский»

Яшкинский район

Музей-заповедник «Томская писаница»