Реки в Кузбассе обмелели из-за теплого лета

В некоторых местах на Томи, где раньше без лодки было не обойтись, можно смело идти вброд. Фото: Екатерина САРДАКОВА

До конца навигационного периода, который в этом году намечен на 31 октября, еще почти два месяца, но уже и сейчас заметно, как обмелела главная водная артерия региона - река Томь. Например, в Кемерове между двумя мостами образовался еще один остров, помимо всем известного Кемеровского, да и за железнодорожным мостом - напротив набережной Кировского района - образовалась отмель, которую уже вовсю облюбовали птицы.

Обеспокоенные кемеровчане начали задавать вопросы в соцсетях главы города Ильи Середюка.

- Что с рекой, почему так мало воды? - спрашивают жители.

Недобор по северу и югу

Однако такая проблема сейчас повсеместна по Кузбассу. Как пояснили «КП» в Кемеровском гидрометцентре, такое сильное обмеление рек связано с погодой.

- В этом году лето было с достаточным количеством жарких дней: на погоду в основном оказывали влияние антициклоны, которым свойственно отсутствие осадков. Поэтому дождей было недостаточно как в весенний, так и в летний период, а ливни были краткосрочными. Например, в Кемерове в июле выпало 80 процентов осадков от климатической нормы, в августе - всего 25 процентов. По югу области тоже наблюдался недобор осадков, что сказалось на пополнении водных ресурсов, - сообщила начальник отдела центра гидрометеорологической службы области Наталья Полуэктова.

Уровни рек области в течение всего лета постепенно понижались, и на данный момент главная водная артерия Кемеровской области - река Томь - близка к минимальным уровням, хотя критических отметок, когда водозабор оказывается выше воды, еще не достигла. В Кемерове уровень воды в реке составляет 91 сантиметр, тогда как по статистике в сентябре минимальный уровень может достигать 67 сантиметров, в Новокузнецке - 93 сантиметра при минимальных 75. А вот в районе Междуреченска Томь может достичь минимального уровня в 115 см, если понизится еще на три сантиметра. На те же три сантиметра нужно упасть и уровню воды в Кие в районе Мариинска, чтобы достичь критического уровня.

Качество воды на контроле

Однако даже в случае достижения экстремально низких отметок, горожане без воды не останутся.

- В наличии у АО «Кемвод», который поставляет воду жителям областного центра, есть все необходимое оборудование, оно исправно, есть плавучие насосы и дополнительный водовод. На случай критического понижения воды насосы устанавливаются на центр реки и могут качать воду. Таким образом, при любой ситуации, будь то обмеление или половодье, предприятие обеспечит потребителей качественной водой в необходимом количестве. При этом обмеление Томи происходило и в прошлые годы, поэтому опыт работы в таких условиях имеется, - прокомментировали сложившуюся ситуацию в ОАО «СКЭК», в чьем ведении находятся объекты городского водоснабжения.

Собеседник «Комсомолки» подчеркнул, что качество подаваемой потребителям воды от уровня в реке не зависит. А при минимальных уровнях вода в реке даже чище по сравнению с половодьем.

Ждем дождичка в четверг

Что же касается погодных условий на ближайшие дни, то в Кузбассе ожидается неустойчивая погода с похолоданием, но существенного количества осадков для повышения уровня воды в реках не ожидается.

Так во вторник, 7 сентября, по области ожидается +22…+27 градусов и без осадков. В среду, 8 сентября, ночью +4…+9, днем же +23…+28 градусов, и опять без дождей. Немного землю смочит только в четверг, 9 сентября, однако синоптики прогнозируют, что дожди будут кратковременными и пройдут лишь в отдельных районах Кузбасса. Зато на улице в этот день будет заметно прохладнее: если ночью еще ожидается +8…+13, то после восхода солнца всего +14…+19. В пятницу, 10 сентября, понижение температуры продолжится: ночью столбики термометров покажут +1…+6, местами до -2 градусов, а днем всего +12…+17, но опять без осадков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из Томи достали ванну и кучу шин

В минувшие выходные специалисты Кемеровской службы спасения вновь очистили от крупногабаритного мусора реку Томь в районе Притомской набережной. Об этом рассказал Илья Середюк в Instagram.

Глава города сообщил, что экипаж спасателей с помощью спецтехники вытащил из реки металлическую арматуру, детскую ванну и пять автомобильных шин.