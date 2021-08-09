Кузбасские спортсмены завоевали «бронзу», «серебро» и «золото» Олимпиады

Фото: Виктор СОХАРЕВ.

В минувшее воскресенье в Токио завершились Олимпийские игры. Ни один из спортсменов, представляющих Кузбасс, не остался без олимпийских наград. Они пополнили копилку российской сборной олимпийскими «бронзой», «серебром» и «золотом».

Путь к триумфу

Чемпионом Олимпиады-2020 по вольной борьбе в категории до 74 кг стал Заурбек Сидаков. Это «золото» стало для сборной России первым, выигранным в этой весовой категории, с Игр-2004 года.

В 1/8 российский спортсмен разгромил Аугусто Мидана со счетом 12:2, представлявшим Гвинею-Бисау. Затем уверенно победил Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана (13:6) и досрочно со счетом 11:0 - Данияра Кайсанова из Казахстана.

В финале противником Сидакова стал аварец Магомедхабиб Кадимагомедов. Он родился в Дагестане и тренировался в махачкалинской спортивной школе, но на Олимпийских играх выступал за Белоруссию. Ранее спортсмены уже встречались на других соревнованиях, и одну встречу выиграл Сидаков, другую - Кадимагомедов. Поэтому вопрос, кто станет олимпийским чемпионом оставался открытым до последнего. В итоге со счетом 7:0 Заурбек взял верх над соперником.

Личный тренер прокомментировал «Комсомолке» результат Сидакова, от которого ждали только «золота» следующим образом:

- Три ночи не спал! Волновался. Такого сильного борца в финале обыграл! Конечно, я доволен, - сказал Эльбрус Дудаев.

По воспоминаниям тренера, еще ребенком Сидаков отличался от других его учеников большим трудолюбием и упорством. Хотя путь к триумфу был не без поражений.

- Первые соревнования проиграл. Ему дали лишь утешительную грамоту «За волю к победе». Он ее хранит до сих пор. Проигрывал и выигрывал. По юношам вообще ничего не показал, а позже на молодежном турнире всех победил. Травмы были, но Заурбек терпел и лечился, - вспоминает Дудаев.

К слову, Сидаков учился в печально известной первой бесланской школе, которую во время торжественной линейки в 2004 году захватили боевики.

По словам другого тренера борца Тотраза Арчегова, после теракта в Беслане почти всех воспитанников школы по вольной борьбе родители боялись отпускать из дома. Поэтому Заурбек бросил борьбу на два года. Тем более что жил он в селе Зильги в 10 км от Беслана и на тренировки добирался на маршрутке или пешком. Тотраз Борисович говорит, ему приходилось обзванивать семьи и уговаривать приводить учеников в секцию.

Затем Заурбек переехал в Кузбасс и три года учился в новокузнецком училище олимпийского резерва. В этот же период спортсмен выиграл чемпионат Сибири среди юношей. В настоящее время он тренер-инструктор спортшколы олимпийского резерва Кузбасса по спортивной борьбе.

Напомним, бронзовую медаль на Олимпийских играх завоевал также представляющий Кузбасс боксер Глеб Бакши. Серебряные награды получили и все экс-игроки волейбольного клуба «Кузбасс» которые вошли в состав сборной России - Игорь Кобзарь, Ярослав Подлесных, Виктор Полетаев и Павел Панков во главе с тренером Туомасом Саммелвуо. В финале российская команда уступила сборной Франции (в которой, к слову, играл еще один бывший игрок кемеровского волейбольного клуба Ирвин Нгапет) со счетом 12:15.

Фото: личный архив

Долгая дорога домой

Рано утром в пятницу, 6 августа, еще до финальной схватки Сидакова, в кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» собралась целая делегация встречать серебряную медалистку Олимпийских игр Анастасию Ильянкову. Вот только погодные условия внесли свои коррективы, и вместо семи утра самолет «Аэрофлота», на котором летела спортсменка, приземлился в Кемерово ближе к полудню.

Министр спорта Кузбасса Сергей Мяус поздравил Анастасию с серебряной наградой от лица всех спортсменов области, пожелал новых спортивных достижений. А заместитель губернатора Сергей Алексеев выразил признание спортсменке от всех жителей Кузбасса.

Невысокая худенькая Настя была заметно уставшая после долгого перелета. Она провела в воздухе больше десяти часов, добираясь из Токио в Москву, затем после пересадки еще почти девять часов занял путь до Кемерова. Но теплый прием, который ей устроили в родном Кузбассе, спортсменку растрогал.

В коротком интервью, она отметила, что на прошедших Олимпийских играх ей было тяжело не столько физически, сколько психологически. Ведь она ехала выступать на одном-единственном снаряде - разновысоких брусьях, и она просто не могла подвести тех, кто в нее верил. Свою победу на Олимпиаде она посвятила своим тренерам и Александру Цимерману, директору Ленинск-Кузнецкой спортшколы по спортивной гимнастике, который несколько лет назад ушел из жизни.

- Ну а про ближайшие планы Настя ответила, что хочет отдохнуть.

- Буду отсыпаться. Целый день! - сказала гимнастка. И как стало известно «КП» от мамы спортсменки, свое намерение она выполнила.

КСТАТИ

Фото: Виктор СОХАРЕВ

Анастасии Ильянковой дали сертификат на квартиру

А родители и тренеры спортсменки получили медали и денежные премии

Глава региона Сергей Цивилев поздравил кузбасских олимпийцев с завоеванными наградами. По его словам, представители Кузбасса внесли значительный вклад в достойный результат сборной России. Также он отметил, что сейчас в регионе много делается для того, чтобы привлечь внимание молодежи к спорту.

- Уверен, в кузбасских спортивных школах сейчас подрастают новые поколения олимпийских чемпионов, за которых мы будем болеть уже в ближайшем будущем. Со своей стороны мы для этого делаем все, что зависит от нас, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В понедельник, 9 августа, в администрации правительства Кузбасса прошла и торжественная церемония награждения Анастасии Ильянковой, ее родителей и тренеров.

Гимнастка получила нагрудный знак «Кузбасс» и сертификат на приобретение квартиры, ее отец и тренеры - медали «За служение Кузбассу», а мама - медаль «За веру и добро».

Как пояснили в министерстве спорта региона, Глеб Бакши и Заурбек Сидаков получат свои награды, как только приедут в Кузбасс.