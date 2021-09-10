Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 сентября: 166 заболели, 6 скончались, 183 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 сентября.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.
За минувшие сутки сразу 166 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 53 569 человек. Общее число умерших - 1189. За минувшие сутки шестеро скончались.
Вместе с этим еще 183 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 50 884 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1496 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8 801 человек.
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