Кемерову присвоили звание «Город трудовой доблести»

Решение о присвоении звания было принято на заседании Оргкомитета «Победа» под председательством президента России. Фото: АПК.

Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета «Победа», которое было посвящено присвоению федерального звания «Город трудовой доблести». На нем Кемерово отметили как город, который из 12 представленных к почетному званию внес наибольший вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

- В знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях, в России учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». Столица Кузбасса - Кемерово - за годы войны в разы увеличила выпуск важнейшей продукции и сейчас является одним из индустриальных центров страны, - отметил Владимир Путин.

Также президент поручил в городах, которые удостоены почетного звания, привести в порядок все памятники, объекты, связанные с подвигом фронта и тыла. И совместно с жителями запустить просветительские программы для молодежи, чтобы молодые люди знали, сколько сил вложил их родной город в Великую Победу.

- Поздравляю кемеровчан и всех кузбассовцев с присвоением столице региона звания «Город трудовой доблести». Я благодарю каждого из 823 769 человек, кто поддержал эту инициативу. Это звание город заслужил самоотверженным трудом всех жителей, их вклад в Великую Победу и в боях, и в тылу трудно переоценить. На фронт ушли более 60 тысяч кемеровчан, более 17 тысяч из них не вернулись. Память об их подвигах мы будем хранить, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, в прошлом году звания «Город трудовой доблести был удостоен Новокузнецк. Теперь в Кемерове, как и в южной столице Кузбасса, будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа о присвоении почетного звания.