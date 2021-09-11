Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 сентября: 167 заболели, 6 скончались, 178 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 167 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 53 736 человек. Общее число умерших - 1195. За минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 178 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 51 062 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1480 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 858 человек.