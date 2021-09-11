Избирательные комиссии в Кузбассе уже начали работу

Фото: АПК

На этой неделе открыли 16776 участковый избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.

Уже можно изучить список избирателей и сверить данные о себе. Отметим, что проголосовать можно будет не только по месту регистрации, но и на любом другом участке. С собой, как положено, нужно взять паспорт и средства индивидуальной защиты - маску и перчатки. Если таковых при себе не окажется, то их могут выдать непосредственно в месте голосования. Помимо этого, есть возможность проголосовать онлайн - такая функция доступна малоподвижным гражданам.

До 13 сентября есть возможность подать заявление в любой участковой избирательной комиссии о включении в список избирателей по месту нахождения или об отмене этого решения. Если же у кого-либо не получится прийти на выборы, то до двух часов 19 сентября нужно подать письменное или устное заявление, чтобы проголосовать удаленно.

До 13 сентября избирательные участки принимают заявления в будний день - с 16.00 до 20.00, в выходные - с 10.00 до 14.00. Непосредственно выборы, которые длятся с 17 по 19 сентября, участки работают с 8.00 до 20.00.

Напоминаем, что в Кузбассе прошло голосование для жителей отдаленных населенных пунктов Таштагольского района.