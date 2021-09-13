Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 сентября: 170 заболели, 5 скончались, 175 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 170 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 54 077 человек. Общее число умерших - 1204. За минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 175 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 51 414 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1459 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 382 человек.