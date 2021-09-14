Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 сентября: 169 заболели, 5 скончались, 174 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 169 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 54 246 человек. Общее число умерших - 1209. За минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 174 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 51 588 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1449 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 508 человек.