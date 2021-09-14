В Кузбассе по программам дополнительного образования обучаются более 218 тысяч детей

В городах Кузбасса осмотрели организации дополнительного образования.

В Кемерове, Новокузнецке и Междуреченске осмотрели организации дополнительного образования. Глава региона отметил, что в Кузбассе уделяется особенное значение всестороннему развитию детей.

- Благодаря налаженной системе дополнительного образования ребята уже с малых лет могут определить интересные для них направления, взрослые - найти талант, скрытый в ребенке, и приложить все силы для того, чтобы он раскрылся. Всего в регионе по программам дополнительного образования обучаются свыше 218 тысяч детей, - сообщил Сергей Цивилев.

В Кемерове центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации имени П. А. Чихачева», который работает на базе Кемеровского государственного университета в рамках реализации нацпроекта «Образование» в сентябре 2020 года. На его оснащение и ремонт направили около 10,6 миллионов рублей из федерального бюджета и 317,3 тысячи рублей из регионального, также привлечены спонсорские средства в размере 100 тысяч рублей.

Дом научной коллаборации оборудован квадрокоптерами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, системой трекинга, конструктором для робототехники, лазерным гравером, смартфонами, планшетами, компьютерами. Школьники 5-11 классов и учителя занимаются в этом центре. Проектной деятельностью, наукой и техническим творчеством учащиеся могут заниматься бесплатно, а педагоги - повышать квалификацию в части организации научной и проектной работы на уроках.

В детской школе искусств №15, которая вошла национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России» занимаются 800 юных кемеровчан. Также на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства работает «Кванториум-42», там проходят занятия по естественно-научным и техническим направлениям с учетом перспектив развития региональной экономики. Кроме того, в детско-юношеской спортивной школе № 5 в Кировском районе занимаются порядка 1500 детей ежегодно.

В Новокузнецке в спортивной школе № 6 имени В. П. Манеева занимаются 552 воспитанника. Для ребят оборудованы два борцовских зала, залы для занятий художественной гимнастикой, хореографии и тренажерный. Также работает Центр развития IT-компетенций для школьников «IT-куб», открытый в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году. Там ежегодно 400 ребят изучают программирование, интернет-технологии и робототехнику. В детской школе искусств №1 работают четыре отделения: художественное, музыкальное, хореографическое и платных образовательных услуг. Кроме того, Кванториум-42», расположенный в Центре детского технического творчества «Меридиан» работает по шести направлениям, которые выбраны в соответствии с приоритетами технологического развития Новокузнецка и всей области.

В Междуреченске в детско-юношеском центре ежегодно занимаются около 4 тысяч детей по пяти направлениям: туристско-краеведческому, естественно-научному, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному и художественному. На базе гимназии №6 имени С. Ф. Вензелева действует «Кванториум», который создан в рамках нацпроекта «Образование», из федерального и областного бюджетов на его строительство и оснащение было выделено более 21 миллионов рублей. Здесь проходят занятия по физике, химии, биологии и технологии, практикоориентированные факультативные и элективные курсы.