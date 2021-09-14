Цифровой двойник угольного разреза тестируют на «Барзасском товариществе» компании АО «Стройсервис»

Фото: Пресс-служба АО "Стройсервис".

На «Барзасском товариществе» (Кемеровский район, Кузбасс) компании АО «Стройсервис» внедряют пилотный проект по созданию цифрового двойника разреза. Он обладает высокой степенью детализации и дает возможность в режиме онлайн планировать и реализовывать производственные процессы добычи угля.

Фото: Пресс-служба АО "Стройсервис".

Создать трехмерную модель позволяет система К-MINE. Программа проста в использовании, обеспечивает эффективность и точность в работе за счет мощной трехмерной графики, а также возможности автоматизировать трудоемкие рабочие процессы.

Для этого на 3D-модели отображены тектонические нарушения разной формы и степени сложности, геометрическое строение угольных пластов.

Фото: Пресс-служба АО "Стройсервис".

Разработчики системы провели двухнедельное обучение специалистов службы главного маркшейдера непосредственно на разрезе.

Наличие специализированного математического аппарата позволит «Барзасскому товариществу» объединять пространственные данные с таблично-графической информацией и создавать аналитические отчеты, формировать проектную документацию и эффективные решения для производственной деятельности.

Фото: Пресс-служба АО "Стройсервис".

Цель – внедрение глобальной геоинформационной системы на всех угледобывающих предприятиях АО «Стройсервис», создание единой геологической и информационной базы данных по всем месторождениям компании. Цифровой двойник позволит точно оценивать запасы угля, планировать и проектировать горные работы, а также обеспечит возможность максимально эффективно и безопасно разрабатывать месторождения.