В Юрге в новый многоквартирный дом заселили 35 семей

Губернатор Кузбасса вручил ключи от квартир жильцам нового жилого дома в Юрге. Фото: Федор БАРАНОВ

Губернатор Кузбасса вручил ключи от квартир жильцам нового жилого дома в Юрге, а также проверил ход ремонтных и строительных работ на социальных объектах. Глава региона отметил, поставлена задача, чтобы Юрга соответствовала стандартам развития современных малых городов.

Сергей Цивилев вручил ключи от новых квартир. Фото: Федор БАРАНОВ

- В юбилейном для Кузбасса году здесь запланировано сдать шесть многоквартирных домов, один из них заселяем сегодня. На строительство дома из консолидированного бюджета было направлено 68,2 миллиона рублей. Важно, что люди заезжают в полностью готовые квартиры, с благоустроенным двором, где есть парковки, современный спортивно-игровой комплекс для детей, будет парк. Максимальное удобство и комфорт жителей - этого стандарта надо придерживаться при сдаче всех объектов, - отметил Сергей Цивилев.

Люди заезжают в полностью готовые квартиры. Фото: Федор БАРАНОВ

После глава региона проверил степень готовности образовательного комплекса в военном городке Юрги, который строят в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Школу на 550 обучающихся предусмотрены два спортзала, информационный центр, библиотека. Также откроют инновационные лаборатории для дополнительного образования: класс робототехники, универсальная мастерская технологии работы с деревом и металлом, школьная телестудия.

Глава региона проверил степень готовности школы. Фото: Федор БАРАНОВ

Детский сад «Город мастеров» возводят на 220 мест. Для дошкольников будут внедрены интерактивные образовательные комплексы по изучению окружающего мира. Губернатор поручил завершить все основные строительные работы на объектах образовательного комплекса до конца текущего года.

Сергей Цивилев также посетил школу №14, в которой идет капитальный ремонт по губернаторской программе «Моя новая школа». На модернизацию образовательного учреждения из областного и местного бюджетов выделено более 144 миллиона рублей. Строители уже приступили к отделке помещений, ведутся работы по благоустройству территории. Глава региона уточнил, что сразу после новогодних каникул 1 200 учеников сядут за парты в полностью обновленных классах.