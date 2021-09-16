«Ситилинк» для бизнеса: экономим деньги и время

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Чтобы поддерживать репутацию лидера на рынке, важно своевременно удовлетворять запросы и потребности своих клиентов и улучшать качество предоставляемых услуг. И «Ситилинк» нашел решение, которое позволяет делать это быстро и эффективно, при этом задавая тренды для других ретейлеров.

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Экономим деньги клиентов

Для корпоративных клиентов «Ситилинк», который изначально был ориентирован на интернет-торговлю, предусмотрел ряд услуг, которые легко позволяют перенести закупки в онлайн-формат и сделать это на выгодных условиях. Достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании, где можно добавлять организации, оформлять заказы, а также ознакомиться с актуальными акциями. Здесь же находятся и персональные предложения для членов клуба «Ситилинк»: например, бесплатная доставка, особые условия обмена и возврата товара, дополнительные начисления бонусов и, конечно, покупки по привлекательным клубным ценам. Кроме того, за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, связь с которым можно вести не только по телефону и электронной почте, но и через мессенджер Telegram. Он поможет подобрать товары под любые нужды бизнеса, включая технически сложное оборудование, и ответит на все вопросы, связанные с доставкой, документооборотом и прочими ситуациями. Клиенты, которые предпочитают личное общение, могут обратиться в отдел корпоративных продаж в удобном магазине сети.

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Бережем время партнеров

Одним из самых дорогостоящих ресурсов в постоянно меняющейся экономической ситуации стало время. Это касается как розничных потребителей, так и бизнес-клиентов. Поэтому онлайн-закупки становятся все более актуальны для большинства коммерческих структур. Компания «Ситилинк» предоставляет своим клиентам качественный, быстрый сервис и широкий ассортимент товаров для решения даже самых нетривиальных задач партнеров. Ведь в портфеле компании помимо техники и электроники, представлены и мебель, и торговое оборудование, и электроинструменты, и садовая техника, и многое другое... Всего в ассортименте порядка 90 000 наименований товаров от 1000 мировых брендов, причем со всеми производителями работа идет напрямую, что позволяет быть уверенными в качестве предоставляемой продукции.

Широкая география присутствия магазинов «Ситилинк», которые работают, в том числе и как структурированные склады, позволяет обеспечить доставку даже объемных заказов с крупногабаритными товарами в двух-трехдневный срок.

На citilink.ru большой выбор дополнительных сервисов: сборка техники и установка программного обеспечения, услуги по гарантии и страхованию, конфигуратор ПК и другие. Компания «Ситилинк» работает со всеми видами бизнеса от микропредприятий до крупных корпораций и активно использует электронный документооборот, что упрощает и ускоряет процесс оформления документов.

На сегодняшний день у ретейлера уже более 200 000 организаций-партнеров по России. «Ситилинк» твердо удерживает лидерскую позицию, и его партнеры могут быть уверены, что они получат все, что нужно для работы и не только, и с приятными скидками.