Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 сентября: 167 заболели, 6 скончались, 178 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 167 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 54 413 человек. Общее число умерших - 1215. За минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 178 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 51 766 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1432 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 220 человек.