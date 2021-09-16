Россельхозбанк увеличил размер стипендий студентам Кузбасской ГСХА до 15 тысяч рублей

Россельхозбанк в 2021-2022 учебном году увеличил число участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, финансовую поддержку от банка в этом учебном году будут получать 450 студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ.

Цель стипендиальной программы Росссельхозбанка - материальная поддержка самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые отличаются высокой успеваемостью и ведут научную деятельность. Преимуществом также служит участие в олимпиадах.

- Мы живем в условиях стремительного развития сельского хозяйства, которому требуются новые подходы, технологии, но, прежде всего, молодые прогрессивные специалисты. Они могут зарядить энергией, привнести драйв и инновационные идеи, сделать отрасль еще более привлекательной и перспективной. Россельхозбанк хорошо понимает важность инвестиций в человеческий капитал. Поэтому мы продолжим делать все, чтобы в сельское хозяйство приходила активная трудолюбивая и широко мыслящая молодежь, - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

В Кузбассе участниками стипендиальной программы Россельхозбанка стали пять студетов Кузбасской сельскохозяйственной академии.

- Студенты Кузбасской ГСХА уже сегодня имеют возможность в полной мере ощутить на себе действие программы кадровой поддержки. В академии третий год успешно работает стипендиальная программа, лучшие студенты получают дополнительные стипендии от Россельхозбанка. Уверены, что это отличная поддержка, которая стимулирует получать образование! Будем и дольше плодотворно сотрудничать с нашим партнером, - добавила врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

- Инициативы Россельхозбанка в части поддержки талантливых молодых людей, желающих сделать карьеру в аграрной отрасли, являются доказательством продуманной, дальновидной политики, направленной не только на формирование класса высокопрофессиональных специалистов для нужд сельского хозяйства, но и на развитие инновационного АПК как важнейшего элемента российской экономики, - прокомментировал директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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