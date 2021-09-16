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Общество16 сентября 2021 18:00

Гибель двух кузбасских школьниц от рук педофила стала поводом для новых законопроектов

Один уже рассматривают, второй - разрабатывают, и оба связаны с педофилами
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Громкая трагедия в Киселевске, где на прошлой неделе две десятилетние школьницы погибли от рук надругавшегося над ними педофила, заставила депутатов подумать об ужесточении уголовной ответственности для таких преступников до пожизненного срока.

- Кемеровское дело должно стать последней трагедией, когда от рук ранее судимого педофила гибли бы дети. Необходимо положить этому конец, раз и навсегда защитив наших детей, - заявили в российском парламенте.

Законопроектом, который уже внесен на рассмотрение в Госдуму, предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного срока на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Второй законопроект, который пока еще находится на стадии разработки, предусматривает постоянный контроль за вышедшими на свободу педофилами. Идея хорошая, но как она будет реализовываться - большой вопрос. Ведь Виктор П., который и совершил это страшное преступление, должен был находиться под надзором еще шесть лет. Но пресловутый человеческий фактор позволил ему из-под него уйти. Сработать он может и в другой раз…

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