Новый спектакль Гришковца, концерт о любви и выставка домашнего уюта: как интересно провести выходные в Кемерове

Спектакль «Между делом» по пьесе нашего известного земляка Евгения Гришковца. Фото: театр драмы Кузбасса.

Спектакль и выставка - в одном месте

Спешим на премьеру спектакля по пьесе Евгения Гришковца.

Театр драмы Кузбасса открывает 88-й театральный сезон спектаклем «Между делом» по пьесе нашего известного земляка Евгения Гришковца. Это уже вторая совместная работа Евгения с Театром драмы Кузбасса после «Весов», которые с успехом идут здесь уже более двух лет. Новому спектаклю пророчат не менее блестящее будущее: его первые показы прошли 2-3 июля, накануне 300-летия Кузбасса, к которому премьера и готовилась, и зрители остались в восторге. Как и во всех произведениях Гришковца, у ее персонажей имеются реальные прототипы. По сюжету спектакля писатель Леонид Весневич пытается спасти молодую художницу Зинаиду Сереброву и помогает раскрыть ее талант миру. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда - и свои слабости.

Также на открытии в фойе театра зрители смогут посмотреть выставку картин кузбасского художника Германа Захарова «Достоевский и Сибирь», посвященную 200-летию со дня рождения великого русского писателя-философа.

Театр драмы Кузбасса

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75

17 сентября, начало в 18.00

Цена билетов: от 300 до 1000 рублей

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Музыкально-литературный концерт Губернаторского камерного хора и артистов литературного театра «Слово». Фото: филармония Кузбасса.

Все начинается с любви

Идем на музыкально-литературный концерт.

Государственная филармония Кузбасса распахивает свои двери для зрителей. И в числе первых их вниманию будет представлен музыкально-литературный концерт Губернаторского камерного хора и артистов литературного театра «Слово» с романтическим названием - «Все начинается с любви».

Концерт посвящен памяти святых Петра и Февронии и задуман как доверительный разговор исполнителей со слушателями о важной для всех теме - настоящей любви, семейном счастье, верности и добре. В программе: лирические вокальные произведения о любви, написанные Александрой Пахмутовой, Александром Добрыниным и другими, а также стихи Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и кузбасского поэта Бориса Бурмистрова.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

17 сентября, начало в 17.00

Цена билетов: 300 рублей

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Межрегиональная выставка предметного дизайна под названием «Вещизм». Фото: Надежда БОЙКОВА.

Искусство и мания

Отправляемся на необычную выставку, посвященную предмету и его эмоциональной оболочке.

Весь мировой дизайн, и Россия тут не исключение, идет по трем главным дорогам: промдизайн, экодизайн и ремесленный дизайн. Последний особенно развит в нашей стране и в Кузбассе, где много мастеров декоративно-прикладного искусства, или, если хотите, хэндмейдеров. Эксперты прогнозируют, что в скором времени ремесленный дизайн займет лидирующие позиции.

Межрегиональная выставка предметного дизайна под названием «Вещизм», которую можно увидеть в Кузбасском центре, рассказывает именно об этих направлениях. «Вещизм» - это передовая выставка от Кемеровского регионального отделения Союза дизайнеров России. Насколько дизайн смартфона в вашей руке влияет на ваши предпочтения? Какой эффект окажут ваши предпочтения на дизайн предметов в будущем? И что вообще первично в этой связке - человек или предмет? На эти вопросы вы получите ответ в Кузбасском центре исскуств.

Выставка разделена на три локации. В первой - под названием «Индустриальная эстетика» - предметы, отражающие отношение к промышленному объекту, как части современной городской среды. Во второй, которая называется «Бытовая мифология вещи», - предметы, давно вошедшие в повседневность и неразрывно связанные с жизнью владельцев, создающие новые культурные смыслы. И третья - «Теплый дом» - включает в себя предметы, объединяющие современное понимание человека о домашнем уюте и семейном благополучии. Часть предметов создана в техниках декоративно-прикладного искусства, но есть и высокотехнологичные экспонаты. В этой локации можно увидеть дизайнерские безделушки, предметы интерьера, которые определенно согреют ваш дом и придадут ему индивидуальности и изыска.

Так, внимание ценителей определенно привлекут подносы художника-смоляниста Натальи Шамовой, стеклянные изделия витражиста Татьяны Закржевской, керамика Филиппа Свистунова и Инны Михайловой. Но и помимо этого есть на что посмотреть.

При этом, как отмечают кемеровчане, уже посетившие «Вещизм» и поддавшиеся его магии, на выставку стоит прийти хотя бы ради настоящей феерии оформительской мысли.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-31

Время работы: вторник-воскресенье с 11.00 до 20.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей