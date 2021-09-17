Губернатор Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму России

В Кемеровской области проходит 19 избирательных кампаний, включая выборы в Госдуму России восьмого созыва. Фото: АПК.
Губернатор Кузбасса утром 17 сентября проголосовал на выборах в Государственную Думу России. Глава региона посетил избирательный участок в первый из трех дней голосования вместе с супругой Анной Цивилевой.
Сергей Цивилев пришел на избирательный участок вместе супругой Анной Цивилевой.
Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемеровской области проходит 19 избирательных кампаний, включая выборы в Госдуму России восьмого созыва. Также будет обновлен Совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Кроме того, довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.
Глава региона оценил процесс голосования.
Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
- Это историческое событие, праздник для всей страны. Долг каждого гражданина Российской Федерации - прийти на выборы и выразить гражданскую позицию. Голосование - это возможность для каждого повлиять на будущее всей страны, Кузбасса, своей малой родины. В процессе голосования оценил, как оборудованы избирательные участки. Могу сказать, что все четко, хорошо организовано, - сказал Сергей Цивилев.
Анна Цивилева проголосовала на выборах.
Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Глава региона добавил, что ему важно лично оценить процесс голосования, и как оборудованы избирательные участки.
Сергей Цивилев проголосовал на выборах.
Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Напомним, что голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00. Всего на территории Кузбасса работают 1 676 постоянных и 19 временных избирательных участков, на которых действуют противоэпидемические меры: голосующим измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и выдают маску и перчатки.
Избирательный участок.
Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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