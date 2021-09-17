В Кузбассе потеплеет до +25 градусов

В Кузбасс вернется тепло, но на очень короткий срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбасс вернется тепло, но на очень короткий срок. И новая неделя уже начнется с похолодания. Так, почти летняя погода нас ждет в пятницу, 17 сентября: днем столбики термометров покажут +20…+25 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

В субботу, 18 сентября, станет уже прохладнее: ночью +6…+11 градусов, местами 0…+5 градусов, а днем +13…+18 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы до 20 метров в секунду. По всему региону обещают кратковременные дожди.

В воскресенье, 19 сентября, ночью +2…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +10…+15 градусов, местами до +20 градусов. Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. В отдельных районах области прольют небольшие дожди.

В начале следующей недели понижение температуры продолжится. В понедельник, 20 сентября, в ночное время -1…+4 градусов, после восхода солнца +7…+12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Небольшие и умеренные дожди ожидаются на территории всей Кемеровской области.