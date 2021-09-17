В Кузбассе на выборах проголосовала 100-летняя участница войны

Выездную бригаду избирательного участка долгожительница встретила в своей квартире. Фото: Татьяна Терехина.

В Анжеро-Судженске в Кемеровской области 17 сентября на выборах в Госдуму проголосовала 100-летняя участница Великой Отечественной войны Наталья Серебрянникова. Выездную бригаду избирательного участка долгожительница встретила в своей квартире.

Фото: Татьяна Терехина.

Родилась Наталья Серебрянникова в Томской области в многодетной семье. Когда началась война, она окончила Анжеро-Судженское медицинское училище и стала дипломированным фельдшером.

Ей было 18, когда попала на Дальневосточный фронт, где она в качестве старшей операционной сестры выхаживала раненых в госпитале. За годы войны Наталья Федоровна сдала 11 литров крови для солдат, практически не отходила от операционного стола, зачастую замещая хирурга.

В Анжеро-Судженск она вернулась лишь в 1946 году, после окончания Советско-Японской войны. Свою трудовую деятельность продолжила медицинской сестрой в городской больнице, там она работала более 38 лет.

Фото: Татьяна Терехина.

Участница войны отметила, что она отдала свой голос на выборах для того, чтобы «людям помогали».

- (Депутатам) надо быть честными ко всему народу, чтобы его не обижали, - сказала Наталья Серебрянникова.

Также ветеран поблагодарила сотрудниц, приехавших к ней на дом для проведения голосования.

Отметим, что 100-летние жители Кузбасса не в первый раз проявляют гражданскую сознательность и принимают участие в выборах. Так в 2015 году жительница поселка Яя Анна Коперская проголосовала за кандидатов на должности губернатора и главы поселка, а также депутатов городского поселения. Также в Кузбассе молодожены заехали в избирательный участок перед торжественной регистрацией брака.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы проходят с 17 по 19 сентября. Жителям предстоит выбрать не только парламентариев, но и руководителей некоторых регионов.