Выставка мумий, представление театра теней, концерт Бранимира и драма по Чехову: как интересно провести выходные в Новокузнецке

В Новокузнецком краеведческом музее открылась загадочная и мистическая выставка. Фото: томский краеведческий музей.

По следам древних культур

Идем на выставку мумий из разных музеев мира.

Хотите побывать в Египте и своими глазами увидеть пирамиды и мумию Тутанхамона или прекрасной Нефертити, о которых мы все наслышаны с детства? Теперь есть возможность исполнить это желание. Правда, без поездки в Гизу и Каирский музей, но увидеть мумий, и не только древнеегипетских, сейчас можно и в южной столице Кузбасса: в Новокузнецком краеведческом музее открылась загадочная и мистическая выставка под названием «Мумии: по следам древних культур».

Это проект исторической реконструкции, единственный в России, на котором представлены аутентичные модели самых популярных мумий, хранящихся в разных музеях мира. Его воплотил в жизнь барнаульский скульптор и художник Александр Пашков. Столь необычное творческое направление художника связано с любовью к путешествиям по древним городам Европы и других стран. Побывав во многих музеях, храмах, костелах, катакомбах и других достопримечательных местах мирового уровня, которые оставили глубокое впечатление, ему и пришла идея воссоздания древних артефактов, мирового культурного наследия.

Экспонаты, представленные на выставке, - египетские мумии, монахи-капуцины, мумия чачапойя, болотная мумия - человек из Толлунда, римские катакомбные святые, ритуальные маски, хрустальные черепа племени майя, и много другое. Экспозицию дополняют картины художника, выполненные в европейском стиле Vanitas, а также коллекция декоративных черепов, относящиеся к первобытной культуре.

«Жуть», - скажете вы и будете не правы. Как уверяют в музее, выставка «По следам древних культур» - это увлекательное путешествие по разным странам и культурным обычаям, попытка разгадать оставленные нам послания далеких предков и выдающихся личностей. В представленной коллекции, которая впечатляет всех, отражена история человечества с эпохи палеолита до XIX столетия.

А еще поход на эту выставку - повод сделать эффектные снимки: для любителей фото представлены сразу две фотозоны - «Катакомбы Парижа» и «Веселый Роджер».

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24, т.: (384-3) 74-18-04

Время работы: вторник-воскресенье с 11.00 до 19.00.

Цена билетов: от 250 до 350 рублей

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Представление театра теней, поставленное на исторических фактах. Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

История от театра теней

Закрываем летний сезон в «Кузнецкой крепости».

Осень уже полноценно вступила в свои права, и в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» завершают летний сезон. Приглашают всех желающих присоединиться к этому событию, которое в культурном учреждении отметят сразу двумя мероприятиями в одном.

В первой части прощания с летом состоится экскурсия по выставке «Золотая тайга», которая познакомит гостей не только с историей золотодобычи на территории современной Кемеровской области, но и с историческими фотографиями и рабочими инструментами старателей. А в завершение гостям покажут представление театра теней, поставленное на исторических фактах, под названием «Притча о бедном кузнечанине, заболевшем «золотой лихорадкой» и попавшем впросак». Спектакль при первом показе, состоявшемся минувшей весной, собрал море оваций, а летом 2021 года на фестивале театров теней в Санкт-Петербурге стал призером конкурса. И как отметило жюри: «Притча о бедном кузнечанине» - это одна из тех работ, которые запоминаются сразу, и хочется продолжения».

Количество мест для зрителей ограничено, поэтому ведется предварительная запись.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

23 сентября, начало в 18.30

Цена билетов: от 160 до 250 рублей

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Концерт Бранимира - рок-музыканта, выступающего как самостоятельный артист, то есть в одиночку. Фото: Анна АКОСТА.

Песни барда всея Руси

Идем на концерт рок-музыканта, выступающего в одиночку.

В Новокузнецке в рамках гастрольного тура состоится концерт Бранимира - рок-музыканта, выступающего как самостоятельный артист, то есть в одиночку. Бранимир (а на самом деле Александр Паршиков) является одним из ярчайших представителей современной отечественной рок-музыки. За его плечами - уже 17 выпущенных альбомов. Критики называют его основателем жанра «гностический шансон» и популяризатором «еретического антирэгги». Сам музыкант предпочитает называть себя бардом.

К слову, псевдоним артиста - Бранимир - взят из славянской культуры и трактуется как «бранящийся, воюющий за мир», что как нельзя лучше отражает творческий посыл музыканта.

Байк-рок бар «Бардак»

ул. Курбатова, 1А, т.: +7-913-130-76-74

24 сентября, начало в 21.00

Цена билетов: 600 рублей

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Спектакль по драме Антона Чехова. Фото: новокузнецкий драматический театр.

Тупик собственных поступков

Смотрим спектакль по драме Антона Чехова.

Новокузнецкий драматический театр вновь планирует показать своим зрителям трагедию целого поколения людей надломленных, живущих без веры и смысла. Главный герой истории - Иванов переживает внутреннюю драму непонимания собственных поступков. Действие спектакля развертывается в двух планах: при нагнетании внешней виновности Иванова освещение героя изнутри становится драматичным и подвергает сомнению эту виновность. Иванов совершает ряд неблаговидных поступков, дающих повод видеть в его поведении низкие расчеты по отношению к жене и по отношению к девушке, которой он увлекся. Это приводит его антагониста, доктора Львова, к решающему приговору, а самого героя - к трагическому исходу.

Однако режиссер спектакля Петр Шершевский приглашает не спешить с приговором, а поразмышлять над классическим русским вопросом: кто виноват?

По тому, как постановка разделила новокузнецких театралов на восторженных поклонников и гневных критиков, можно сказать, что спектакль получился неоднозначным и ярким. И если вы по каким-то причинам его еще не видели (а спектакль, кстати, высоко оценили в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска» и на фестивале театров малых городов России, где он получил Гран-при), то вам можно только позавидовать - все ваши открытия еще впереди.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

26 сентября, начало в 18.30

Цена билетов: от 250 до 650 рублей