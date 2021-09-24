В Кузбассе ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица

В регионе значительно похолодало. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе значительно похолодало и уже в ближайшие дни, согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, нас ждут утренние и ночные туманы, ухудшение видимости до 50-500 метров и гололедица на дорогах.

Так, в пятницу, 24 сентября, столбики термометров днем покажут +3…+8 градусов. Ветер будет северо-западный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Осадки – в виде дождя и мокрого снега, ожидаются в разных районах области. В субботу, 25 сентября ночью -3..+2 градусов, а днем +3…+8 градусов. Дожди и мокрый снег сохранятся, а ветер сменит направление на западное и усилится до 3-8 метров в секунду, а его порывы - до 16 метров в секунду.

В воскресенье, 26 и понедельник, 27 сентября метеоусловия останутся прежними: днем температура воздуха будет в пределах 2-7 градусов выше нуля, дождь и мокрый снег также присутствуют в прогнозе.

В связи с предстоящим ухудшением погоды, инспекторы ГИБДД Кузбасса призывают всех участников дорожного движения быть предельно осторожными. Автомобилистам в условиях плохой видимости необходимо пользоваться противотуманными фарами, фонарями или аварийной сигнализацией, а пешеходам - использовать светоотражающие элементы в одежде.