Банк Уралсиб заключил соглашения о поддержке малого бизнеса с региональными МФЦ

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Клиентам МФЦ доступны специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Уралсибе. В рамках акции «Выгодное начало» они могут получить 3 месяца* бесплатного обслуживания в Банке Уралсиб в пакетах «Пора расти» и «Оптимальный», а также скидки на пакетное обслуживание на 6 и 12 месяцев**.

Кроме этого, всем новым клиентам доступны до 12 месяцев бесплатного обслуживания в пакете «Старт»***, бизнес-карта с кешбэком, а также дополнительный доход в виде процентов на остаток средств на счете.

Для работы с зарубежными контрагентами банк предлагает пакет услуг ВЭД:

• Бесплатное открытие и обслуживание неограниченного количества счетов и конверсия в 14 валютах;

• Мультивалютные платежи;

• Срочные переводы «день в день».

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса, в том числе:

• Онлайн-сервис по формированию деклараций УСН и ЕНВД

• Онлайн-бухгалтерия для бизнеса

• Университет бизнеса Банка Уралсиб

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*По окончании срока действия бесплатной услуги за пакет услуг «Пора расти» плата взимается согласно тарифам банка в размере 990 руб./мес., за пакет услуг «Оптимальный» в размере 1 990 руб./мес. Размер действителен на 21.09.2021 и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в период действия предложения.

** - Скидка 50% на первый период при подключении пакета на 6 месяцев;

- Скидка 25% на первый период при подключении пакета на 12 месяцев.

По окончании срока действия скидки плата за пакет услуг «Пора расти» взимается согласно тарифам банка в размере 990 руб./мес., за пакет услуг «Оптимальный» в размере 1 990 руб./мес. Размер действителен на 21.09.2021 и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в период действия предложения.

***По окончании срока действия бесплатной услуги за пакет услуг «Старт» плата взимается согласно тарифам банка в размере 490 руб./мес. Размер действителен на 21.09.2021 и может быть изменен Банком в одностороннем порядке в период действия предложения.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 477 банкоматов, 421 платежный терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

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Лицензия банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).