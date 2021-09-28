Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-формирования счетов для малого бизнеса

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Банк Уралсиб запустил на своем сайте сервис онлайн-формирования счетов для компаний и индивидуальных предпринимателей - https://schet.uralsib.ru/.

Сервис позволяет быстро сформировать счет с QR-кодом на сайте Уралсиба, даже не являясь его клиентом. Достаточно заполнить несколько полей или выбрать автозаполнение реквизитов, и счет готов. Есть возможность добавить в него графическую подпись и печать и отправить контрагенту. Реквизиты и сформированные счета можно сохранять в личном кабинете.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 477 банкоматов, 421 платежный терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

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Лицензия банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).