110 классов в школах Кузбасса перевели на дистанционное обучение

Учеников перевели на л онлайн-обучение из подтвердившихся в коллективе случаев коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе продолжает увеличиваться сезонная заболеваемость вирусами ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Согласно данным минздрава региона, острые респираторные инфекции диагностированы у 4 600 детей дошкольного возраста и 153 воспитателей. При этом именно коронавирус выявили у 134 дошколят и 45 сотрудников детских садов. На дистанционное обучение переведено 110 классов в 69 школах. Всего на онлайн-обучении на понедельник, 27 сентября, находились 4 288 школьников. Также коронавирус выявлен у 17 студентов.

По словам врача-эпидемиолога Кемеровской городской детской клинической больницы № 1 Олеси Кобылянской, распознать коронавирус у детей гораздо сложнее: «взрослые симптомы» у них проявляются редко. Большинство детей переносят COVID-19 как легкое ОРВИ, они редко теряют обоняние. Тяжелые случаи коронавируса у детей встречаются, но гораздо реже, чем у взрослых пациентов

- Главное отличие коронавируса от гриппа и ОРВИ - инкубационный период. О том, что человек болен гриппом, он узнает уже на вторые-четвертые сутки, тогда как коронавирус может никак не проявляться в течение 14 дней, однако большинство замечает симптомы примерно на пятый день. Также при коронавирусе реже наблюдаются признаки ринита - воспаления слизистой оболочки носа, приводящей к насморку. В основном ковид характеризуется потерей обоняния, тогда как грипп и ОРВИ часто провоцируют насморк. Кроме того, для коронавируса характерен сухой кашель, для ОРВИ - кашель с мокротой, - пояснила Олеся Кобылянская.

К слову, детские поликлиники продолжают принимать заболевших детей и в субботу, и в воскресенье. Кроме того, по данным Минздрава Кузбасса, за прошедшие три недели увеличилось количество вызовов врачей на дом и к взрослым пациентам - на 23 процента, а обращений в «красную зону» - на 19 процентов.

- В пик сезонных заболеваний возможно перекрестное инфицирование. Чтобы исключить подобные случаи, правильно назначить лечение и ускорить процесс выздоровления необходимо вакцинироваться. Это позволит организму сформировать иммунитет и тем самым защититься от заболевания, - сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Кузбассовцев призывают вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа. Чтобы желающим было проще поставить прививку, в Кемерове со вчерашнего дня начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Бесплатно поставить прививку можно будет с понедельника по пятницу рядом с крупными торговыми центрами в разных районах города.

Пройти вакцинацию в мобильных пунктах могут совершеннолетние кузбассовцы, причем без предварительной записи. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, в котором указана дата рождения.

Напомним, медики рекомендуют делать прививку от гриппа спустя месяц после прививки от коронавируса. Кстати, полный курс вакцинации от ковида получили 759 288 из почти 840 тысяч кузбассовцев. А 17 322 жителей региона уже прошли и ревакцинацию.