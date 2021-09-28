В Кузбассе молодые ученые представили социальные, экологические, медицинские проекты

Мероприятие проходило в очном и дистанционном форматах. Фото: АПК.

В Кузбассе прошел форум «300 инновационных людей - идей», в котором приняли участие 120 молодых ученых и студентов. Мероприятие проходило в очном и дистанционном форматах.

-Мы организовали форум, чтобы активная талантливая молодежь, студенты, молодые ученые смогли заявить о себе, получить необходимую поддержку, узнать о существующих грантах. Их идеи, проекты, разработки нужны Кузбассу, востребованы экономикой региона. Со своей стороны правительство будет оказывать начинающим талантам всю необходимую поддержку, - отметил глава региона.

Мероприятие организовала АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс» при поддержке администрации правительства Кузбасса и регионального Миннауки. Участники предложили идеи, рабочие модели, разработанные методики в медицине (кардиология, иммунология и генетика, создание биологически активных добавок), культуре, горном деле (цифровизация), экологии и других сферах.

Первое место заняла молодежная научная команда КузГТУ под руководством Дениса Березина. Студенты разработали телемедицинский сервис для подбора индивидуального курса реабилитации пациентов с поражением лицевого нерва.

За инновацию в социальной сфере дипломом форума проект аспирантки кафедры музейного дела КемГИК Анастасии Побожаковой. Он направлен на создание доступной среды в залах музея для незрячих и слабовидящих посетителей.

За проект по выращиванию микрозелени с применением питательного раствора, который позволяет повышать скорость роста растений, увеличивать объем зеленой массы и улучшать вкус продукта, диплом второй степени присужден Семену Шелимову.

Также конкурсная комиссия дипломом третьей степени отметила разработку студентки из КузГТУ Анастасии Череповой по использованию сорбентов, полученных из промышленных отходов, для локализации и устранения нефтяных разливов.

Кроме того, на форуме в рамках деловой программы состоялась выставка «Инновации Кузбасса» от резидентов Кузбасского технопарка и стартовал прием заявок на участие в проекте «Молодежный Чемпионат «БРИКС: устойчивое развитие». Участники, прошедшие отборочный этап, будут приглашены в финал, который состоится в декабре 2021 года в Москве.