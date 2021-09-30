Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших карт с кешбэком

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком в августе 2021 года, по версии портала Выберу.ру.

При составлении рейтинга аналитики портала Выберу.ру сравнили такие важные параметры карт, как категории начисления кешбэка, размер максимального кешбэка у партнеров банка, процент кешбэка, который можно вернуть со всех покупок, стоимость обслуживания карты, получение дохода на остаток на счете карты. В рейтинге рассматривались крупнейшие банки России, входящие в Топ-50 по размеру активов в июле 2021 года.

«Прибыль» - флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности - кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 477 банкоматов, 421 платежный терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

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Лицензия банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).