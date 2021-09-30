Три кита компании «Ситилинк»

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Кроме того, в продуктовом портфеле сети есть и другие категории товаров: офисная техника, канцтовары, мебель, автотовары. Полный сервис по доставке, сборке и настройке, онлайн-расчет, удобные способы получения товара - это далеко не все преимущества работы с «Ситилинк».

Всеохватность

Крупнейшая ритейлер страны по продаже электроники и бытовой техники, кроме интернет-магазина citilink.ru, включает более 800 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. Сеть, которая действует с 2008 года, сотрудничает с розничными и корпоративными клиентами. Всего насчитывается более 200 000 партнеров по России.

В прошлом году ассортимент «Стилинк» расширился. Так, сеть предлагает сегодня различные системы безопасности, торговое оборудование, сантехнику и электрику, садовую и автомобильную электронику, широкий выбор электроинструментов, канцелярию и многое другое. Задачи любого бизнеса удовлетворит разнообразный ассортимент сети, в котором, кроме позиций бюджетного ценового сегмента, можно также найти эксклюзивное оборудование и товары категории «премиум».

Компания предлагает своим корпоративным клиентам услуги по сборке техники и установке программного обеспечения, услуги по гарантии и страхованию, экспресс-доставку, конфигуратор ПК и другие сервисы. Так, корпоративным клиентам «Ситилинк» предлагает выгодные условия по лизингу IT-оборудования, техники и мебели с гибким графиком погашения платежей и экономии на налоге на прибыль. Бизнесу становится комфортнее беречь ресурсы в условиях ограниченного бюджета.

Предприятие, решившее начать сотрудничество с «Ситилинк», получает персонального менеджера, который сопровождает все сделки от консультации по выбору товара до оформления договора и приема оплаты.

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Диджитал-обслуживание

«Ситилинк» старается пользоваться всеми онлайн-возможностями. Около 85% заказов в Кемерово оформляются через сайт компании. «Личный кабинет» B2B на веб-ресурсе - основной инструмент оформления заказа для корпоративных клиентов компании. Также в нем можно выгрузить сформированный счет на оплату, просмотреть историю заказов, следить за актуальными акциями и предложениями, накапливать бонусы за покупку.

Сохраняя возможность личного общения с менеджерами в магазине, расположенном в торговом центре «Я» на проспекте Кузнецком, 33Б, «Ситилинк» заботится об удобстве проведения онлайн-сделок. Оплатить покупку можно не только офлайн наличными или банковской картой, но и онлайн с помощью безналичного расчета или через сервис Сбербанк.Онлайн.

Получить товар можно самостоятельно из магазина, из пункта выдачи или воспользовавшись доставкой.

При обращении в магазин «Ситилинк», специалисты оперативно подберут нужный товар. Если клиент оплатит его посредством сервиса «Сбербанк Бизнес.Онлайн», он сможет забрать покупку в течение 30 минут с момента оформления.

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Индивидуальный подход

На доступность цены товаров «Ситилинк» влияют прямые поставки от ведущих мировых производителей, минимизация издержек и автоматизация процессов. Также корпоративным клиентам компания предлагает выгодные условия отсрочки платежа оборудования, техники и мебели. Такое решение поможет бизнесу сберечь ресурсы сейчас и организовать при этом комфортную работу в условиях ограниченного бюджета.

На самые востребованные товары регулярно проводятся акции. Еще больше возможностей есть у членов «Клуба.Ситилинк». Им доступны закрытые распродажи, специальная цена и бесплатная доставка в офис компании.

На сайте внедрен электронный документооборот. Он позволяет клиентам компании в пару кликов отправлять и получать юридически значимые электронные документы онлайн. Доступ к документам в удобное время сокращает затраты за счет снижения почтовых расходов, экономит время заказчика.

С удобным сервисом B2B-платежей от «Сбербанк Бизнес. Онлайн» стало возможно проводить расчет за 10-15 минут, в то время как классическая оплата B2B-счетов может длиться до трех банковских дней, на оперативность влияет размер бизнеса и скорость работы бухгалтерии.

В случае со «Сбербанк Бизнес. Онлайн» сразу после оплаты ритейлер получает уведомление и информацию о юрлице покупателя для закрывающих документов. Затем поставщик может отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь поступления денег или отправленного покупателем платежного поручения.

Добавим, что «Ситилинк», входящий в ГК Merlion, дважды занял первое место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019, а также в 2020 году), второе место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight и восьмое место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes.