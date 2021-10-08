В Кузбассе ожидается штормовой ветер и мокрый снег

Кузбасс находится во власти циклона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: Кузбасс находится во власти циклона, ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, нас ждут утренние и ночные туманы, и гололедица на дорогах.

Так, в пятницу, 8 октября столбики термометров днем покажут +3…+8 градусов. Ветер будет юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Небольшие, местами осадки - в виде дождя и мокрого снега.

В субботу, 9 октября ночью -2…+3 градусов, а днем +4…+9 градусов. Ветер юго-западный ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы 18-23 метров в секунду. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами гололедица.

В воскресенье, 10 октября ночью -3…+2 градусов. Днем столбики термометров покажут +6…+11 градусов. Ветер сохранит направление и будет дуть 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью 15-20 метров в секунду, днем до 15 метров в секунду. Местами небольшие осадки, дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами гололедица.

В понедельник, 11 сентября в ночное время -2…-3 градусов, а днем +2…+7 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы ночью 13 метров в секунду. Дождь, мокрый снег и гололедица также присутствуют в прогнозе.

В связи с предстоящим ухудшением погоды, инспекторы ГИБДД Кузбасса призывают всех участников дорожного движения быть предельно осторожными. Автомобилистам следует избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления, а пешеходам - следует переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах.