Более 200 тонн щебня выделил для улучшения условий жителей Новокузнецкого и Прокопьевского районов разрез «Березовский»

Фото: АО «Стройсервис».

С начала года разрез «Березовский» компании АО «Стройсервис» выделил более 200 тонн щебня по заявкам жителей Новокузнецкого и Прокопьевского районов, для строительства, улучшение условий проживания, организацию и благоустройство подъезда транспорта к домовладениям.

Фото: АО «Стройсервис».

Разрез «Березовский» поддерживает дорожную сеть на территории населенных пунктов в этих районах. Производится отсыпка щебнем поврежденных участков дорог, а зимой техника предприятия очищает от снега транспортные пути в селах Костенково, Березово, поселках Спиченково, северный Маганак, Ясная Поляна, Индустрия и Новый Путь с общей протяженностью дорог более 200 км.