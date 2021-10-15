Губернатор Кузбасса вручил награды. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

В рамках проходящего в московском «Манеже» международного форума «Российская энергетическая неделя» Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил Орден «За доблестный шахтерский труд» I степени Сергею Григорьеву - заместителю генерального директора - директору по связям и коммуникациям АО «СУЭК», президенту Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». Также за высокий профессионализм, личный вклад в развитие угольной промышленности Кузбасса, высокую гражданскую ответственность Почетного знака «Золотой знак “Кузбасс”» удостоен Владимир Рашевский - член Совета директоров АО «СУЭК». За большой вклад в развитие области, повышение значимости Кузбасса как промышленного, культурного, образовательного и туристического центра, за заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей юбилейной медалью «300 лет образования Кузбасса» был награжден генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын.

Награждение состоялось в честь отмечаемых в этом году двух знаменательных юбилеев - 300-летия с начала промышленного освоения Кузбасса и 20-летия Сибирской угольной энергетической компании. СУЭК начал свою деятельность в главном угледобывающем регионе страны в 2003 году. Сегодня компания «СУЭК-Кузбасс» является лидером отрасли по объемам подземной угледобычи. Шахтерскими коллективами установлены десятки рекордов производительности российского и мирового уровней. Самое пристальное внимание уделяется решению экологических вопросов. Только на модернизацию действующих и строительство новых высокотехнологичных очистных сооружений шахтных вод в год инвестируется миллиард рублей.

Как социально ориентированная компания СУЭК на протяжении всей своей деятельности в регионе активно поддерживает реализацию проектов, направленных на развитие шахтерских городов и поселков, повышение качества жизни сотрудников, их семей, жителей Кузбасса.

В Кузбассе с поддержкой СУЭК ежегодно проводится более сотни различных социальных проектов, акций, соревнований. Некоторые из них, такие как реабилитационный проект «Лига мечты», Трудовые отряды СУЭК, экологические марафоны, стали достойными «визитными карточками» и компании, и региона. Все это - инвестиции в будущее, в стабильное развитие Кузбасса.

Отметим, что Международный форум «Российская энергетическая неделя» посвящен анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Целью форума является демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества. В рамках форума 15 октября состоятся мероприятия традиционного молодежного дня, участниками которого станут и представители молодежных советов предприятий СУЭК.