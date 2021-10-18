Розничный кредитный портфель Банка Уралсиб в Кузбассе превысил 5 млрд рублей

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

По итогам 9 месяцев 2021 года розничный кредитный портфель Банка Уралсиб в Кузбассе составил более 5 млрд рублей. Всего с начала года Уралсиб выдал жителям Кузбасса более 3 тыс. кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. Наибольшую долю в розничном портфеле составляют ипотечное и потребительское кредитование.

По итогам первого полугодия 2021 года Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга российских банков с наибольшим розничным портфелем, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру. Розничный кредитный портфель банка на 01.07.2021 г. составил 185,6 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным показателем на 01.07.2020 г.

- Большой выбор продуктов, выгодные условия кредитования, участие банка в госпрограммах, расширение дистанционных сервисов - такова стратегия развития розницы в Банке Уралсиб сегодня. Благодаря этому мы смогли занять сильные позиции на рынке потребительского и ипотечного кредитования в регионе и в целом по стране, - отметил Территориальный директор ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Кемерове Игорь Морозов.

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 октября 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 250 точек продаж, 1 455 банкоматов, 378 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» - единое технологическое решение для банков-партнеров.

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