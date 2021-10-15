В Кузбассе лжесвященник похитил у жителей России 100 тысяч рублей

Аферист дал признательные показания в ходе следствия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе 33-летний житель поселка городского типа Яя совершал преступления под видом служителя церкви. Мужчину обвиняют в совершении телефонных мошенничеств.

Его задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области. Как выяснилось, он обманул четырех жителей Брянской, Тверской, Тюменской областей и из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Злоумышленник представлялся служителем церкви и просил пожертвовать деньги на лечение или похороны игуменьи. Люди, которые были введены в заблуждение соглашались помочь, перечисляли деньги на указанный мошенником счет. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

В ходе следствия аферист дал признательные показания. Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, на этом дело не закончилось: мошенника уличили в других аналогичных злодеяниях.

Напомним, что в далеком 2007 году в Кузбассе священник украл у монастыря 3 миллиона рублей. Тогда эконом Алексей Галех распродал имущество монастыря. Также в здании воскресной школы организовал предприятие, которое занималось изготовлением мебели и выпечкой хлеба, поступавшие доходы забирал себе. Когда его грешки вскрылись, тот пустился в бега, бросив жену и четырех детей.