В Кузбасс пришло старое бабье лето

В регион вернется сухая, солнечная погода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: Кузбасс накрыл обширный антициклон. За счет этого в регион вернется сухая, солнечная погода, которая простоит почти до самого конца второй декады. Проще говоря, в регион хотя и с опозданием пришло так называемое старое бабье лето.

Так, в пятницу, 15 октября столбики термометров днем покажут +5…+10 градусов. Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

В субботу, 16 октября, ночью -2…-7 градусов, местами до +3 градусов. Днем +5…+10 градусов, по югу до +15 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

В воскресенье, 17 октября, ночью 0…-5 градусов, местами до +5 градусов. Днем потеплеет до +8…+13 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

В понедельник, 18 октября температура останется в тех же пределах, что и днем ранее.

Пока погода балует Кузбасс теплом, советуем отправиться на прогулку и насладиться последними солнечными деньками. Вместе с тем ночью и утром нас ожидают местами туманы, поэтому возможны традиционные задержки авиарейсов.