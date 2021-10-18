Взрослые поликлиники Кузбасса будут работать без выходных

Растет не только число обращений в поликлиники, но и количество госпитализаций. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с коронавирусом и сезонными заболеваниями вызывает беспокойство у властей региона: суточное количество заразившихся ковидом жителей области всю последнюю неделю увеличивалось и уже превысило отметку в 200 человек. 18 октября оперштаб сообщил сразу о 216 заболевших.

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Высока вероятность, что тенденция к росту сохранится и в последующие дни. Поэтому кузбасские власти приняли решение перевести взрослые поликлиники региона на режим работы без выходных, чтобы они могли принять как можно больше пациентов и без многочасовых очередей.

- Растет не только число обращений в поликлиники, но и количество госпитализаций. За выходные в больницы поступило 200 человек. В настоящий момент в медицинских организациях заняты 2952 из 3527 коек. На этой неделе в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью будем частично открывать законсервированные койки. 440 уже готовы к вводу, еще 220 зарезервировано, - сообщил заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

И еще одна плохая новость: по словам чиновника, в региональной статистике смертности произошли изменения. Сейчас среди умерших от коронавируса растет доля людей трудоспособного возраста, которые не были привиты. Причем

Региональный Минздрав сообщает, что с 11 по 17 октября прививку против коронавируса сделали 8 664 человека, а в целом с начала прививочной кампании - 844 709 человек, что составляет 51,2% от подлежащих вакцинации. В том числе 44,6% - люди старше 60 лет. Темпы вакцинации среди пожилых кузбассовцев самые низкие. При этом именно люди старшего поколения сложнее всего переносят болезнь: из 157 пациентов, находящихся на ИВЛ, 90% - в возрасте от 60 лет и старше.

Дети перешагнули эпидпорог

В Кузбасса родители школьников уже не первый раз просят в социальных сетях ввести дистанционное образование в связи с эпидемиологической обстановкой. Вот и в минувшие выходные поступила аналогичная просьба.

Представители правительства Кузбасса прокомментировали обращение, сообщив, что порог заболеваемости среди детей и подростков действительно превышен в области, но еще не достиг пика.

- Ведется ежедневная статистика по заболеваемости в школах и ВУЗах. На сегодняшний день эпидемиологический порог превышен, но еще не достиг предела. Поэтому массового закрытия учебных заведений на карантин пока не планируется. Частично классы и группы уходят на карантин, в редких случаях и целые школы. Для принятия подобного рода решения необходимо непосредственное принятие его директором школы, колледжа или ректором ВУЗа, - говорится в официальном ответе правительства Кузбасса.

Тем временем заведующая детской поликлиникой в Кузбасской областной клинической больнице имени С.В. Беляева Ирина Болгова напомнила родителям, что нельзя легкомысленно относиться к защите детей от коронавируса.

- Действительно, чаще всего дети легче переносят коронавирус, но все же есть случаи, когда болезнь проходит в тяжелой форме. В целом течение болезни зависит от возраста и имеющихся патологий, - уточнила Ирина Болгова.

Медик напомнила кузбассовцам, как защитить своего ребенка от заражения ковидом. Например, в качестве профилактики рекомендуются регулярные прогулки на свежем воздухе, при этом не стоит слишком тепло одевать ребенка. Кормить его следует белковой пищей, которая защищает иммунную систему (мясо, рыба), и стараться избегать растительного белка. Дома необходимо постоянно проветривать помещение. Кроме того, нужно регулярно мыть руки, принимать гигиенические ванны и пользоваться средствами защиты.