ВТБ в Кузбассе провел первые сделки с применением «зонтичного» поручительства Корпорации МСП

Фото: пресс-служба Банк ВТБ (ПАО).

Кредиты на пополнение оборотных средств в размере более 11 млн рублей были предоставлены предприятию, выпускающему фурнитуру для компаний легкой промышленности, а также компании оптовой торговли. Срок кредитования составляет до 3 лет, поручительство Корпорации МСП обеспечило до 50% от суммы кредита.

В сентябре ВТБ одним из первых на рынке внедрил механизм «зонтичного» поручительства Корпорации МСП для клиентов среднего и малого бизнеса, что упростило процесс получения заемных средств для предпринимателей. Благодаря тому, что гарантийная поддержка корпорации встроена в кредитный процесс банка, клиент получает поручительство по кредиту в «одном окне» одновременно с решением о возможности финансирования.

Под поручительство Корпорации МСП предприниматели могут оформить различные продукты из кредитной линейки ВТБ для среднего и малого бизнеса. Клиентам доступно оборотное и инвестиционное кредитование, а также рефинансирование кредитов других банков. Поручительство Корпорации МСП может быть выдано также при оформлении в банке льготного кредита по действующим программам господдержки.

- Первые предприниматели Кемеровской области уже воспользовались новым механизмом «зонтичного» поручительства Корпорации МСП, который применим ко всей линейке кредитных продуктов банка ВТБ. Важно, что клиенты не несут дополнительных расходов: сумму комиссии за предоставление поручительства Корпорации МСП банк берет на себя. По своей сути, «зонтичное» поручительство освобождает бизнес от необходимости предоставлять залог, что делает кредитование более доступным для региональных предприятий, - прокомментировала Анжелика Рогожкина, управляющий ВТБ в Кузбассе.

Партнерский материал.

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