Сжимая пространство

Новые дороги стимулируют развитие территорий. Фото Елены ПОПОВОЙ.

День работников дорожного хозяйства - это праздник тех, кто строит и ремонтирует улицы и загородные трассы, делает нашу жизнь комфортнее, а наши возможности трудиться и отдыхать - разнообразнее.

Это также праздник для водителей, пассажиров и пешеходов - всех участников движения, ведь хорошие дороги - непременное условие развития наших территорий, региона и всей страны.

- После ремонта дороги Кемерово-Новокузнецк добираться из одного города в другой стало гораздо быстрее. Раньше в поездку на 200 километров мы с женой и детьми собирались, как в поход: плотно завтракали и, на всякий случай, брали с собой обязательный термос с кофе и молоком, бутерброды. Теперь же садимся в машину с мыслью: «Не перекусили, ну ничего, потерпим - недолго». Экономится все: время, деньги, даже топливо, потому что по всей трассе можно ехать с одной скоростью, а не тормозить из-за каждого ограничения, - говорит кемеровчанин Олег Чернышев.

На новых дорогах комфортнее себя чувствуют и пассажиры.

- Ездить стало приятнее, хоть не подпрыгиваешь на сиденье на всех кочках, удобно, одним словом, безопаснее, - делится пенсионерка Наталья Ермякова.

Дорожное строительство - одна из основополагающих отраслей цивилизации со времен Древнего мира. Тысячелетиями дороги способствовали налаживанию культурно-экономических связей, стимулировали развитие смежных отраслей.

Современная жизнь во многом зависит от того, насколько быстро человек может добраться из одного места в другое на работу, на отдых, на лечение или по делам. Качественные дороги значительно ускоряют этот процесс. А ведь если транспортная доступность уменьшается на час, то себестоимость товара уменьшается примерно на 10 процентов. Представьте, какая экономия получилась только в 2020 году, когда грузооборот автомобильного транспорта в Кузбассе составил 880 миллионов тонно-километров.

Напомним, День работников дорожного хозяйства празднуется в России в третье воскресенье октября.

Накануне праздника на традиционном губернаторском приеме Сергей Цивилев поздравил лучших представителей дорожной сферы. И отметил важность отрасли для развития экономики Кузбасса.

- Новые дороги придадут импульс промышленности, строительству, туристической отрасли нашей области. И, конечно, повысят комфорт и безопасность на дорогах, - подчеркнул Сергей Цивилев на приеме в честь дорожников.

Также новые магистрали помогают увеличивать темпы жилищного строительства и стимулируют развитие территорий. Это хорошо развитая инфраструктура, которую работники отрасли поддерживают в надлежащем состоянии и постоянно развивают.

Например, только в минувшем сезоне благоустройства были построены и отремонтированы почти 350 километров дорог! В числе крупных объектов, приведенных в порядок минувшим летом, и дороги к самым популярным туристическим местам Кузбасса: в Шерегеш, Мариинск и на малую родину первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова - в поселок Листвянка Тисульского округа.